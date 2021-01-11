Duayenden, Aras'a mektup...

Özgür Aras, duayen menajer ve organizatör Erkan Özerman' dan övgü dolu sözler aldı. Erkan Özerman'ın, Özgür Aras'a yolladığı işte o mektup:



"Sevgili Özgür, 2020 son günüyle 2021 ilk gününü senin "Henüz Tanışmadık" isimli son kitabını okumakla geçirdim.

İlk sözüm...Beğendim. Ben seni benden sonraki; neslin en iyi menajerlerinden biri olacak diye düşünürken sen güzel sanatların bambaşka bir yolu olan edebiyatta adımlar atmış, kendi zirveni yakalamışsın.

Menajerlik, organizatörlük, halkla ilişkiler.... aynı aileden olan bu meslekleri zaman zaman çok değişik kalıplar içerisinde de olsa başarıyla yaptığını hep izledim. Seninle iftihar ediyordum ama bu romanı okuduktan sonra senin çok iyi bir senaryo yazacağına, yeni eserler çıkaracağına, sinema ve dizilerde yer alacağına inanıyorum. Çok güzel eserler vereceğine ve devamını getireceğine inanıyorum. Bir yerde röportajını gördüm. Bu eserin film olmasını istediğini anlatıp bir de ünlü bir sanatçının ismini vermişsin. Onun oynamasını çok isterim diye. Bunu yapma çünkü herkes oynamak ister, böyle bir eseri. Taraf kalma, bir daha hiçbir sanatçının ismini verme. Yine gördüğün gibi nasihat vermeden mesajımı bitiremedim.

Çok çok öperim...

Erkan Özerman “