Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Beşiktaş ve Sarıyer salgın
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması gerekiyor
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması...
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk...
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544...
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır darbe vuruldu
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır...

Duayenden, Aras'a mektup...

Müzik, televizyon ve sanat camiasında pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras, 11'inci kitabı "Henüz Tanışmadık" ile arka arkaya yaptığı baskılarla adından söz ettirmeye devam ediyor...

Duayenden, Aras'a mektup...

Özgür Aras, duayen menajer ve organizatör Erkan Özerman' dan övgü dolu sözler aldı. Erkan Özerman'ın, Özgür Aras'a yolladığı işte o mektup:

"Sevgili Özgür, 2020 son günüyle 2021 ilk gününü senin "Henüz Tanışmadık" isimli son kitabını okumakla geçirdim.

İlk sözüm...Beğendim. Ben seni benden sonraki; neslin en iyi menajerlerinden biri olacak diye düşünürken sen güzel sanatların bambaşka bir yolu olan edebiyatta adımlar atmış, kendi zirveni yakalamışsın.

Menajerlik, organizatörlük, halkla ilişkiler.... aynı aileden olan bu meslekleri zaman zaman çok değişik kalıplar içerisinde de olsa başarıyla yaptığını hep izledim. Seninle iftihar ediyordum ama bu romanı okuduktan sonra senin çok iyi bir senaryo yazacağına, yeni eserler çıkaracağına, sinema ve dizilerde yer alacağına inanıyorum. Çok güzel eserler vereceğine ve devamını getireceğine inanıyorum. Bir yerde röportajını gördüm. Bu eserin film olmasını istediğini anlatıp bir de ünlü bir sanatçının ismini vermişsin. Onun oynamasını çok isterim diye. Bunu yapma çünkü herkes oynamak ister, böyle bir eseri. Taraf kalma, bir daha hiçbir sanatçının ismini verme. Yine gördüğün gibi nasihat vermeden mesajımı bitiremedim.

Çok çok öperim...

Erkan Özerman “

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ÖZGÜR ARASErkan Özerman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.