Dolu Kadehi Ters Tut, Red Bull Jukebox Sahnesi'nde Yeni Versiyonlarla Müzikseverlerle Buluşuyor

Son yılların en popüler alternatif rock gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, bu yıl Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan Red Bull Jukebox Sahnesi'nde 22 Eylül Cuma günü canlı performans sergileyecek. Grup, bu heyecan verici konser öncesi, Red Bull Jukebox Studio Session etkinliği kapsamında sevilen şarkılarının özgün versiyonlarından farklı yorumlarını dinleyicilerle paylaşıyor.

Bu proje sayesinde, grubun en popüler parçaları, müzikseverlerle yeniden buluşuyor.

Birbirinden güzel şarkılarıyla Türkiye’nin en sevilen gruplarından biri olan Dolu Kadehi Ters Tut, bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Red Bull Jukebox Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı grup, söyleyecekleri parçalardan, şarkıların söylendiği tarza ve konuk müzisyenlerin şarkılarına kadar konserin her anında seyircinin söz sahibi olduğu Red Bull Jukebox Sahnesi’nin ruhunu yansıtan Red Bull Jukebox Studio Session’lar ile sevilen parçalarını yeniden soluklandırıyor.

Dolu Kadehi Ters Tut, Samsung Galaxy partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Jukebox Studio Session’ın ilk bölümü için en beğenilen şarkılarından “Madem”in reggae, “Hiç İyi Değilim”’in elektronik ve “Islansın”ın rock versiyonlarını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sevilen şarkıların yeni versiyonları Red Bull TV, redbull.com ve Dolu Kadehi Ters Tut YouTube kanalından izlenebiliyor.

Kamera arkası Samsung YouTube kanalında

Dolu Kadehi Ters Tut ile özel röportajın yer aldığı kamera arkası filmi ise Samsung’un amiral gemisi akıllı cihazlarından Galaxy S23 Ultra ile çekildi. Red Bull Jukebox Sahnesi’nin partnerlerinden biri olan Samsung markası, 22 Eylül’de gerçekleşecek konserde özel bir deneyim alanı ile de yer alacak.

Red Bull Jukebox Sahnesi 22 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta!

Red Bull’un müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi için heyecan artıyor. Türkiye’de ilk kez 22 Eylül 2023 KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Seyirciler, etkinlik öncesinde sosyal medyadan ve redbull.com/jukebox üzerinden online olarak katılacakları oylamalar ve etkinlik esnasında gerçekleşecek canlı oylama sistemiyle de bu şovun bir parçası olurken, diledikleri şarkıları farklı tarzlarda dinleyebilecek.

DKTT Şarkılarının Farklı Versiyonları @redbulltr Instagram Hesabında

PowerTürk medya partnerliğinde gerçekleşecek Red Bull Jukebox Sahnesi’nin temasına gönderme yapan Dolu Kadehi Ters Tut ekibinin şarkılarının farklı versiyonlarını seslendirdiği Red Bull Jukebox Studio Session videoları @redbulltr ve redbul l.com/jukebox’ta yayında.