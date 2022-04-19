Dokuma Atlası Sergisi, İstanbul'da kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların uluslararası alanda tanıtımı amaçlanıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) destekleri, Marmara Üniversitesi'nin katkılarıyla yürütülen projeye, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi de (TİM) destek veriyor.Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman, küratörlüğünü Güneş Güner'in yaptığı sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140'ı aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca, koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar da bulunuyor.