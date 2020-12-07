Doğan Duru’nun solo albümünün ikinci videosu "Renkli Reçete"

Duru, Dut için sosyal medya üzerinden sevenlerine ve takipçilerine birlikte çekme çağrısında bulunmuş, beş gün gibi kısa bir sürede, şarkı eşliğinde salgın sebebiyle evde kalanların çektiği, toplam süresi 12 saati aşan 951 videonun kurgusu Kerem Aykıl tarafından hazırlanmıştı.

Renkli Reçete’nin videosu ise Cemil Ağacıkoğlu tarafından Çatalca’da çekildi. Daha önce birlikte bir çok videoda ve filmde çalışmış olan Duru ve Ağacıkoğlu yine sinema diliyle anlattığı videoyla şarkının ruhuna uygun bir dünya yarattı.

Redd’in solisti, şarkı yazarı ve bestecisi Doğan Duru’nun tamamı kendisine ait albümü Epoch’da 11 şarkı bulunuyor.

Prodüktörlüğünü Duru’nun yaptığı albümün Hayyam stüdyolarında gerçekleşen kayıtlarında, dört parçanın davullarında Berke Özgümüş imzası var. Diğer tüm enstrümanların yanı sıra “Epoch”un tüm parçalarının düzenlemesi ve mix’i de Duru’ya ait.

Elektronik ve akustik sound’ların iç içe olduğu, çok melodili ve çok katmanlı şarkıların, dinleyicilerin eskiye ait hislerini tetikleyeceği bir albüm ancak bir ‘yarın’ olduğunu da asla unutturmayacak temalarla süslü. Albümün kapak resmi ise Mehmet Güreli’nin imzasını taşıyor.

Duru, Dut için sosyal medya üzerinden sevenlerine ve takipçilerine birlikte çekme çağrısında bulunmuş, beş gün gibi kısa bir sürede, şarkı eşliğinde salgın sebebiyle evde kalanların çektiği, toplam süresi 12 saati aşan 951 videonun kurgusu Kerem Aykıl tarafından hazırlanmıştı.

Renkli Reçete’nin videosu ise Cemil Ağacıkoğlu tarafından Çatalca’da çekildi. Daha önce birlikte bir çok videoda ve filmde çalışmış olan Duru ve Ağacıkoğlu yine sinema diliyle anlattığı videoyla şarkının ruhuna uygun bir dünya yarattı.

Redd’in solisti, şarkı yazarı ve bestecisi Doğan Duru’nun tamamı kendisine ait albümü Epoch’da 11 şarkı bulunuyor.

Prodüktörlüğünü Duru’nun yaptığı albümün Hayyam stüdyolarında gerçekleşen kayıtlarında, dört parçanın davullarında Berke Özgümüş imzası var. Diğer tüm enstrümanların yanı sıra “Epoch”un tüm parçalarının düzenlemesi ve mix’i de Duru’ya ait.

Elektronik ve akustik sound’ların iç içe olduğu, çok melodili ve çok katmanlı şarkıların, dinleyicilerin eskiye ait hislerini tetikleyeceği bir albüm ancak bir ‘yarın’ olduğunu da asla unutturmayacak temalarla süslü. Albümün kapak resmi ise Mehmet Güreli’nin imzasını taşıyor.