Doç. Dr Nalan Kuru'nun Bu Kitabı ile Çocuklar Empatiyi Öğrenecek

Erken çocukluk eğitimi alanının ülkemizdeki en önemli uzmanlarından biri olan Doç. Dr Nalan Kuru tarafından yazılan ve 11 yaşındaki kızı Duru tarafından resimlenen ‘Arkadaşıma Ne Oldu? Bir de Tersinden Oku’ Sola Kidz Yayınevi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

6-9 yaş arası çocukların sosyal, duygusal beceri gelişimini desteklemeye yönelik olan kitap; Can ve Gülperi’nin başlarından geçen bir olaya bakış açılarını anlatıyor. İki yönlü okunan kitapta çocuklar hem Can, hem de Gülperi’nin gözünden olayların nasıl farklı algılandığını görebiliyor.

Empati, farklılıklara saygı ve problem çözme gibi çocuklarda çok zor gelişen temel sosyal, duygusal becerileri desteklemek üzere yazılan ‘Arkadaşıma Ne Oldu? Bir de Tersinden Oku’, yazar, eğitimci bir anne ve çocuk bir çizerin gözü ile çizilmiş kitap bitiminde etkinlikler, tartışma konuları ve çalışmalar içeren ilk kitap olma özelliğini taşıyor.