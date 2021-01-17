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Diyarbakır 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2021'in Diyarbakır yılı olmasını istediklerini belirterek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müracaat etmek için çok ciddi bir hazırlıkları bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor

Karaloğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay'ın sanal ortamda hazırladığı "Mezopotamya’nın Altın Üçgeni Bağlamında Turizm" konulu söyleşide, Diyarbakır'ın, kaybettiği zamanı telafi etmek için adeta koşması gerektiğini belirtti.

"Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" olarak adlandırılan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmadan medeniyet, inanç ve gastronomi tarihinin yazılamayacağını vurgulayan Karaloğlu, devletin son 5 yılda gerekeni yaparak huzur ve güven ortamını sağladığına işaret etti.

Vatandaşın bu huzur ortamına sahip çıkması gerektiğini belirten Karaloğlu, artık büyük tur operatörlerinin Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı kapsayan 3 gece 4 günlük turlar satmaya başladığını kaydetti.

Karaloğlu, teröristlerce tahrip edilen tarihi Sur ilçesinde çok önemli işler yapıldığını ifade ederek en çok tahribatın yaşandığı mahallerle ilgili şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu sene nisan ayında tamamı olmasa bile bölgenin bir kısmını halka açıp halkımıza orada neler yaptığımızı göstermek. Oradaki cami, kilise han, çeşme, hamam o çukur olaylarında zarar görmüştü. Bir kısmının restorasyonu tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığı zaman orası sadece Diyarbakır için değil, Türkiye ve insanlık için yeni bir turizm merkezi olacak."

Karaloğlu, "2021'in Diyarbakır yılı olmasını istiyoruz. Yaratıcı Şehirler Ağı'na müracaat etmek için çok ciddi bir hazırlığımız var. Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, diğer sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü ile hummalı bir çalışmamız var. Gastronomi alanında önemli işler yapan şehirlerimiz var. Onların tecrübe ettikleri şeylerden istifade ederek yeni bir değer koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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