Dionysos Tiyatro Yeni Sezonunda Oyun Gelirlerini Sosyal Sorumluluk Projelerine Bağışlayacak

Dionysos Tiyatro, yeni tiyatro sezonunda sahneleyecekleri oyunların gelirlerini Sosyal Sorumluluk Projeleri ile paylaşacaklarını açıkladı.

Sezonun ilk oyunu 14 Ekim‘de Besa Sahne Cevahir’de sergilenecek olan iki ödüllü “FARELER VE İNSANLAR” 5. Sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Sezonun açılış oyunun geliri sokak hayvanlarının korunması amacı ile Göktürk Hayvan Severler Derneği ile paylaşılacak. Dionysos Tiyatronun genel sanat yönetmeni, Fareler ve İnsanlar oyununun yönetmeni ve George karakterine can veren oyuncu Erdem Topuz, “Sokak hayvanlarını kötü muamele ve istismara karşı koruyan bir toplum insani bir değer taşıdığını ve çevresine saygı duyduğunu gösterir. Oyunumuzda da doğa ve insan ilişkisi benzersiz güzellikte işlendiğinden atmış olduğumuz bu adımla çok anlamlı bir bütünlük yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi. Fareler ve İnsanlar oyununda Lennie Small karakteri ile büyük beğeni kazanan, Dionysos Tiyatro’nun kurucularından, yapımcı ve oyuncu Işık Tolgay; “İnsanları sokak hayvanlarının refahı için empati yapmaya davet etmek, toplumun ayrıca diğer toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olabilir. Biraz gayretle daha adil ve hoşgörülü bir toplum olabiliriz.” dedi. Tiyatro’nun temel görevlerinden biri olan farkındalık yaratmayı bu sezon özellikle merkezlerine aldıklarını belirten Erdem Topuz ve Işık Tolgay ile Fareler ve İnsanlar’in yeni sezonundaki ilk gösteriminde görüşmek üzere kendilerine iyi sezonlar diledik.