DİLAN ÇİÇEK DENİZ, “AMADEUS MUTLULUĞUM OLDU”…

“Bu zamana kadar insanlara karakterlerimin dertlerini, hislerini geçirebilmek için televizyon ekranı üzerinden bir sınır içerisinde yaklaşabildim. Fakat bendeki Constanze’nin karşılığını seyirciye aktarmak için bu sınır olmaksızın tiyatro sahnesinde var olabilmek bir oyuncu olarak kendimi çok kuvvetli hissettirdi. Kalp atışımın hiç dinmemesiyle birlikte durmak bilmeden karakterde kalmak ve bütün sahne arkadaşlarımla birlikte bir ritim oluşturabilmek meleğimin en keyifli deneyimlerinden biri oldu. Dilan olarak Constanze’nin seyirciyle kurduğu iletişimi hissedebilmek, her gün sahneye özlem duymak, keşke oyunumuz bugün de olsa dediğim anlar mutluluğum oldu”.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz’in (Constanze) başrolleri paylaştığı “Amadeus” yeni sezonda yine kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla sahnelenen oyun, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

“AMADEUS” OYUN PROGRAMI:

17-18 Ekim / Zorlu PSM / 20.30

30 Ekim Pazar / Zorlu PSM / 19.30

31 Ekim Pazartesi / Zorlu PSM / 20.30

13 Kasım Pazar / Zorlu PSM / 19.30

14 Kasım Pazartesi / Zorlu PSM / 20.30

27 Kasım Pazar / Zorlu PSM / 19.30

28 Kasım Pazartesi / Zorlu PSM / 20.30

15-16 Aralık / Zorlu PSM / 20.30

27-28 Aralık / Zorlu PSM / 20.30



Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.