"Dijital Sezgiler" sergisi Akbank Sanat'ta açıldı

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Helena Nikonole'nin üstlendiği sergi, yeni medya sanatında yapay sinir ağları olgusunu inceliyor.

Yapay zekanın hem bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alındığı sergide, yapay zekanın çağdaş sanat, kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etkisi de inceleniyor.

Sergide, yeni medya sanatının dünya çapında önde gelen isimlerinin projeleriyle sanat ve teknoloji kesişmesinde, deneysel çalışan genç sanatçıların eserleri izleyiciyle buluşuyor.

Alper Yesiltaş, Anna Ridler, Anna Shustikova, Dilara Basköylü, Feileacan Mccormick, ha:ar, Ozan Türkkan, Robertina Sebjanic, Roman Solodkov ve Sofia Crespo yer alıyor. Sergiye küratör rehberliğinde turlar, sanatçı konuşmaları ve panellerden oluşan programlar eşlik edecek.

Sergi 11 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.