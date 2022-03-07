DİJİTAL DÜNYANIN SON DÖNEM YILDIZLARINDAN SERA SAVAŞ’IN YENİ TEKLİSİ ‘BAŞKASININ RÜYASI’

Sera Savaş, özgün üretimlerini 2022 yılında yayınlayacağı albümde müzikseverlerin beğenisine sunmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Başkasının rüyası olmasana… Herkes fısıldıyor, anlasana

Bir yandan ilk albümü için çalışmalarına devam eden Sera Savaş, yeni teklisi ‘Başkasının Rüyası’nı 3 Mart Perşembe günü Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlayacak.

‘Başkasının Rüyası’nı Sera Sever bu şekilde anlatıyor;

‘Rüya o kadar güzel bir şey ki, insan gördüğü an gerçek olan ne varsa unutuyor, güzele inanmaya başlıyor ve hiç bitsin istemiyor. Bir yalvarış aslında. İnsanı o savunmasızlığından çıkaran rüya gibi bir insana bir yalvarış’

Piyano sonrası elektro gitar‘a merak duyup, ilköğretim hayatında müziğine birçok farklı enstrümanı ekleyen Sera Savaş, ilk İngilizce şarkılarını ortaokul ve lise yıllarında yazdı. Üniversite yıllarında ise Türkçe şarkılar yazmaya başladı ve o dönemde birden fazla müzik festivalinde sahne aldı.

Başkasının Rüyası

Ben değilim

Deli miyim

Az mı sevdim ah

Hep güzeldin

Kıyamadım

Kalabalığa karıştım ah

Nasıl bakarım

Şimdi sana

Hiç tanışmamışız aslında

Başkasının rüyası olmasana

Herkes fısıldıyor

Anlasana anlasana

Anlasana anlasana

Dokunmasınlar

Kırılırsın

Batar sonra bana ah

Yol mu kalmadı

Geçme şöyle

Güzel aklım kalır ah

Nasıl bakarım

Şimdi sana

Hiç tanışmamışız aslında

Başkasının rüyası olmasana

Herkes fısıldıyor

Anlasana anlasana

Anlasana anlasana

Biyografi

7 Eylül 1999 Ankara doğumlu Sera Savaş, 14 yaşına kadar Ankara’da yaşadı. Sonrasında eğitim hayatına Amerika’da devam etti, 2021’de Purdue Üniversitesi’nden bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu. 6 yaşında, ilk piyano çalarak başlayan ve sonrasında elektro gitar‘a merak duyup, ilköğretim hayatında müziğine birçok farklı enstrümanı ekleyerek devam etti.

Sera, ilk İngilizce şarkılarını ortaokul ve lise yıllarında yazdı. Üniversite yıllarında ise Türkçe şarkılar yazmaya başladı ve o dönemde birden fazla müzik festivalinde sahne yer aldı.

İlk yazdığı Türkçe şarkı Yangın’ı 2018 tarihinde dijital platformlarda yayınlandı. Sera Savaş, yayınladığı şarkılarla Spotify’da Türkiye Viral listesine girmeyi başardı ve birçok dinleyiciye ulaştı. 2018'den bu yana toplam dinlenme sayısı 5 milyona yaklaşan Sera Savaş, yeni şarkılar yayımlamaya devam etmekte ve ilk albümü üzerinde çalışmaktadır.