DİJİTAL DÜNYANIN SON DÖNEM YILDIZLARINDAN SERA SAVAŞ’IN YENİ TEKLİSİ ‘BAŞKASININ RÜYASI’
İlk yazdığı Türkçe şarkı Yangın’la 2018 tarihinde dijital platformlarda yer alan Sera Savaş, yayımladığı şarkılarla Spotify Türkiye Viral listesine girmeyi başardı. 2018'den bu yana toplam dinlenme sayısı 5 milyona yaklaştı.
Sera Savaş, özgün üretimlerini 2022 yılında yayınlayacağı albümde müzikseverlerin beğenisine sunmak için hazırlıklarına devam ediyor.
Başkasının rüyası olmasana… Herkes fısıldıyor, anlasana
Bir yandan ilk albümü için çalışmalarına devam eden Sera Savaş, yeni teklisi ‘Başkasının Rüyası’nı 3 Mart Perşembe günü Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlayacak.
‘Başkasının Rüyası’nı Sera Sever bu şekilde anlatıyor;
‘Rüya o kadar güzel bir şey ki, insan gördüğü an gerçek olan ne varsa unutuyor, güzele inanmaya başlıyor ve hiç bitsin istemiyor. Bir yalvarış aslında. İnsanı o savunmasızlığından çıkaran rüya gibi bir insana bir yalvarış’
Piyano sonrası elektro gitar‘a merak duyup, ilköğretim hayatında müziğine birçok farklı enstrümanı ekleyen Sera Savaş, ilk İngilizce şarkılarını ortaokul ve lise yıllarında yazdı. Üniversite yıllarında ise Türkçe şarkılar yazmaya başladı ve o dönemde birden fazla müzik festivalinde sahne aldı.
Başkasının Rüyası
Ben değilim
Deli miyim
Az mı sevdim ah
Hep güzeldin
Kıyamadım
Kalabalığa karıştım ah
Nasıl bakarım
Şimdi sana
Hiç tanışmamışız aslında
Başkasının rüyası olmasana
Herkes fısıldıyor
Anlasana anlasana
Anlasana anlasana
Dokunmasınlar
Kırılırsın
Batar sonra bana ah
Yol mu kalmadı
Geçme şöyle
Güzel aklım kalır ah
Nasıl bakarım
Şimdi sana
Hiç tanışmamışız aslında
Başkasının rüyası olmasana
Herkes fısıldıyor
Anlasana anlasana
Anlasana anlasana
Biyografi
7 Eylül 1999 Ankara doğumlu Sera Savaş, 14 yaşına kadar Ankara’da yaşadı. Sonrasında eğitim hayatına Amerika’da devam etti, 2021’de Purdue Üniversitesi’nden bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu. 6 yaşında, ilk piyano çalarak başlayan ve sonrasında elektro gitar‘a merak duyup, ilköğretim hayatında müziğine birçok farklı enstrümanı ekleyerek devam etti.
Sera, ilk İngilizce şarkılarını ortaokul ve lise yıllarında yazdı. Üniversite yıllarında ise Türkçe şarkılar yazmaya başladı ve o dönemde birden fazla müzik festivalinde sahne yer aldı.
İlk yazdığı Türkçe şarkı Yangın’ı 2018 tarihinde dijital platformlarda yayınlandı. Sera Savaş, yayınladığı şarkılarla Spotify’da Türkiye Viral listesine girmeyi başardı ve birçok dinleyiciye ulaştı. 2018'den bu yana toplam dinlenme sayısı 5 milyona yaklaşan Sera Savaş, yeni şarkılar yayımlamaya devam etmekte ve ilk albümü üzerinde çalışmaktadır.
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