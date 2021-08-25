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'Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali' 27 Ağustos'ta başlıyor

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali", 24 filmlik bir dünya seçkisi sunacak.

'Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali' 27 Ağustos'ta başlıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla yapılacak.

Atlas Sineması’nda farklı coğrafyaların dikkat çeken diaspora hikayelerini sinemaseverlerle buluşturacak festivale, ilk yılında 6 kıtadan 3 bin 123 film gönderildi, 24 film finalist oldu.

Diaspora toplumların ortak konularını, hayata tutunma çabalarını, farklı ülkelerde farklı kökenlere mensup diasporaların benzeşen hayatlarını gösterecek etkinlikte film seçkisinin yanı sıra yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

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