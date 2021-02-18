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Dianz bu kez "Sen de Yansan" diyor

Dianz feat Ouz Baydar – Sen de Yansan, 19 Şubat’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, klibi de aynı gün sanatçının youtube kanalında yayında olacak.

Dianz bu kez "Sen de Yansan" diyor

Dianz, yeni albümünün ilk teklisi “Sen de Yansan”ı dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 19 Şubat’ta Sony Music etiketiyle yayınlanacak Dianz feat Ouz Baydar – Sen de Yansan şarkısı, aynı zamanda yayınlanacak “Babba” albümüyle ilgili de ipuçları barındırıyor.

Sözü Dianz ve Ouz Baydar, müziği ve düzenlemesi Ouz Baydar imzası taşıyan “Sen de Yansan” duygusal yönüyle de dikkat çekecek. “İlk underground albümümü Dianz ismiyle 2008 de yayınlamıştım. Daha sonra araya Efecan fragmanı girdi ve bunu sonlandırdım. Dianz benim gücüm. Bu sarkı Dianz ile Efecan’ın kendi içindeki yüzleşmesi ve bir kadından beklentimi konu alıyor” diyen Dianz, şarkının hayal ürünü olmamasının da gücüne etki ettiğini söylüyor. Mix mastering’ini Ufuk Kevser’in yaptığı şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Hasan Kuyucu oturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
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