DİAMONDS OF TURKEY AWARDS BY MARUDERM SAHİPLERİNİ BULDU!

Des Medya’nın üstlendiği organizasyona; müzik, sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok değerli isim katıldı.

Gerçekleştirmiş oldukları tüm organizasyonlarda markaların ulusal & uluslararası pazarda hak ettikleri marka değerini kazandırmanın yanı sıra her organizasyonda sosyal farkındalığa değinmeyi amaçlayan Des Medya muhteşem bir gecenin altına daha imzasını attı.

Seray Sever ve Mert Palavaroğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gecede;

Cem Belevi Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı, Nuri Alço Meslek Onur Ödülü, Bahadır Tatlıöz Müzik Onur Ödülü, Nihan Akın Diamonds Of Turkey Özel Ödülü, Gökçe Kırgız En İyi Çıkış Yapan Single Ödülü, Ece Gürsel En İyi Kadın Sunucu, Enbe Orkestrası En İyi Orkestra, Ayşen Birgör En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı, Cansu Taşkın En İyi Manken, En İyi Erkek Oyuncu Burak Sarımola oldu.