DİAMONDS OF TURKEY AWARDS BY MARUDERM SAHİPLERİNİ BULDU!
Geçtiğimiz gece, İstanbul’un gözde mekanlarından Portaxe’de gerçekleşen “Diamonds Of Turkey Awards” görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
KÜLTÜR-SANAT 09.11.2022, 12:28
Des Medya’nın üstlendiği organizasyona; müzik, sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok değerli isim katıldı.
Gerçekleştirmiş oldukları tüm organizasyonlarda markaların ulusal & uluslararası pazarda hak ettikleri marka değerini kazandırmanın yanı sıra her organizasyonda sosyal farkındalığa değinmeyi amaçlayan Des Medya muhteşem bir gecenin altına daha imzasını attı.
Seray Sever ve Mert Palavaroğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gecede;
Cem Belevi Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı, Nuri Alço Meslek Onur Ödülü, Bahadır Tatlıöz Müzik Onur Ödülü, Nihan Akın Diamonds Of Turkey Özel Ödülü, Gökçe Kırgız En İyi Çıkış Yapan Single Ödülü, Ece Gürsel En İyi Kadın Sunucu, Enbe Orkestrası En İyi Orkestra, Ayşen Birgör En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı, Cansu Taşkın En İyi Manken, En İyi Erkek Oyuncu Burak Sarımola oldu.
Meslek Başarı Ödülü Parla Şenol'a giderken, Meslek Onur Ödülü Serpil Tamur, Yılın En İyi Oyuncu Menajeri Tümay Özokur, En İyi Kadın Oyuncu Simge Selçuk, En İyi Müzik Yapımcısı Kemal Aslan, En İyi Çıkış Yapan Pop Erkek Sanatçısı Selçuk Erk, En İyi Komedi Erkek Oyuncusu Çetin Altay, Yılın Rap Sanatçısı Norm Ender, En İyi Çıkış Yapan Rap Sanatçısı Reşit Kemal, Yılın Karadeniz Müziği Sanatçısı Selçuk Balcı, En İyi Erkek Sunucu Vahe Kılıçarslan, Yılın Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı Tekir, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ferah Zeydan, En İyi Düet Serkan Nişancı & Aysel Yakupoğlu, Selçuk Balcı Yılın Karadeniz Müziği Sanatçısı, Ardıç En İyi Çıkış Yapan Fantezi Arabesk Erkek Sanatçısı ödülüne layık görüldü.
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