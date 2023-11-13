Dhafer Youssef dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek

Geleneksel Tunus ezgilerini, caz ve elektronik müzik gibi farklı türlerle bir araya getirerek kendine özgü bir müzik tarzı oluşturan Dhafer Youssef, 21 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.