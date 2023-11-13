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Dhafer Youssef dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek

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Dhafer Youssef dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek
Geleneksel Tunus ezgilerini, caz ve elektronik müzik gibi farklı türlerle bir araya getirerek kendine özgü bir müzik tarzı oluşturan Dhafer Youssef, 21 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

"Saturn Returns", "Abu Nawas Rhapsody" ile "Birds Requiem" adlı albümleriyle kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Youssef, yeni albümü "Streets Of Minarets"in dünya turnesi kapsamında sahne alacak.

İlk albümü "Malak"ı 1999'da yayınlayan Tunuslu sanatçı, 2001'de yayınladığı "Electric Sufi" albümüyle müzikal tarzını daha da ileriye taşıdı.

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