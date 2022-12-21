DEVR-i ALEM YILDIZLI GECELER ÇITAYI YÜKSELTTİ!

Devr-i Alem Yıldızlı Geceler Deniz Seki ve Dj Dada Velet (İrfan Aslanhan) ile müzik ve eğlence sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

Müzik ve eğlence dünyasında adını yıldızlar listesine yazdırmış isimlerle yola çıkan Devr-i Alem Yıldızlı Geceler Konserleri; sınırsız müzik, sınırsız eğlence, sınırsız yerli içecek ve muhteşem gala yemeği ile müzik ve eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Dilimizden düşmeyen nostaljik şarkıları, yeni albümünden parçaları, naif kişiliği, duru sesi ve muhteşem enerjisiyle geceye adını yazdıran Deniz Seki ile şenlenen Cumartesi akşamı, coşkusunu azaltmayan, ritmini hiç düşürmeyen sahnelerin yaramaz veleti Dj Dada Velet (İrfan Aslanhan) ile dans ve eğlence eşliğinde devam etti.

Sundance Otel – İstanbul’da gerçekleşen Devr-i Alem Yıldızlı Geceler Konserleri Deniz Seki ve Dj Dada Velet ile misafirlerinin eğlenceyi sonlandırmak istemediği gecede gelecek organizasyonların sözü Sayın Fatih Aşcı tarafından verildi.

Eğlence dünyasında sıkça konuşulacak markalar arasında yer alacağı belli olan Devr-i Alem Yıldızlı Geceler Konserleri; yenilikçi tarzı, renkli dünyası ve müzik dünyasının en sevilen simalarıyla eğlence hayatımızın bir parçası olma yolunda.