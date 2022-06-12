Devlet Tiyatrolarının yaz projeleri perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yaz ayları için hayata geçirdiği, "Açık Hava Yaz Oyunları", Nöbetçi Tiyatro ile Ankara'da, Kamyon Tiyatro projesi ile de Karadeniz'de perdelerini açmaya hazırlanıyor.

KÜLTÜR-SANAT 12.06.2022, 23:22
Devlet Tiyatrolarının yaz projeleri perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı oyunlar ile tiyatroseverleri ağırlayacak Devlet Tiyatroları Açık Hava Yaz Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Müzikhaller" adlı oyunla, 14 Haziran Salı günü Ankara Devlet Tiyatrosu Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde başlayacak.

Süpervizörlüğünü Mine Tüfekçioğlu ve Elif Erdal'ın, yönetmenliğini Can Şıkyıldız'ın yaptığı oyun, 14-15 Haziran'da seyircisiyle bir araya gelecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Periferi", Nöbetçi Tiyatro projesiyle 17 ve 18 Haziranda Küçük Tiyatro'da, Açık Hava Yaz Etkinlikleri projesiyle 23, 24 ve 25 Haziranda Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Pembe Akgün'ün yazdığı ve Betül Feyizoğlu Gökçer'in yönettiği oyunda, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da göçebe olarak yaşayan bir çingene obasının hikayesi anlatılıyor.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı, Ali Meriç'in yönetmenliğini yaptığı, Koray Karaca'nın rol aldığı, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Eyvah Nadir" adlı oyun ise 24 ve 25 Haziran'da Küçük Tiyatro'da sahnelenecek. Dünden bugüne insanoğlunun mücadele öyküsünün ele alındığı tek perdelik oyunda, yaşamda değişmeden, bükülmeden, dik durarak ayakta kalanların trajikomik öyküsü aktarılıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Binbir Gece Masalları" adlı oyun 30 Haziran ve 1, 2 Temmuz'da Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Christian Grau-Stef'in uyarladığı, Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı'nın çevirdiği ve Funda Mete'nin yönettiği tek perdelik oyun, Hükümdar Şehriyar'ın gözünden Şehrazat'ın anlattığı masalları konu alıyor.

Perdeler Karadeniz'de "Kamyon Tiyatrosu" ile açılacak

"Açık Hava Yaz Oyunları", Kamyon Tiyatro projesi ile de Karadeniz'de perdelerini açacak. Bu doğrultuda, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında", Antalya Devlet Tiyatrosunun "Herkes İçin Keloğlan", Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Meg ve Mog" adlı çocuk oyunları ile gençlik oyunu "Zafer Adımları", 16 Haziran-17 Ağustos arasında sanatseverlerle buluşacak.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununda, meddah rolünde Sezai Yılmaz yer alıyor.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı "Herkes İçin Keloğlan" adlı oyun ise Sabri Özmener tarafından yönetiliyor.

Gökhan Erarslan'ın yazdığı, Mümtaz Aydoğan Mengi'nin yönettiği "Zafer Adımları"nda, 1915 Çanakkale Zaferi'nde her siperde ayrı bir destan başlatan, kahraman Türk askerlerinin unutulmaz mücadelesi ele alınıyor.

David Wood'un yazıp, Deniz Erbaş'ın çevirdiği, Mümtaz Aydoğan Mengi'nin yönettiği "Meg ve Mog" isimli oyunda ise dostluk, iyilik ve yardımlaşma, küçük sakar cadı Meg, Mog ve Baykuş'un maceralarıyla anlatıyor.

Programlarla ilgili detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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