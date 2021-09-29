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Devlet Tiyatroları sanat sezonunu 'güler yüzlü repertuvarla' karşılıyor

Yeni sanat sezonuyla birlikte uzun bir aradan sonra seyircilerini salonlarda ağırlayacak Devlet Tiyatroları (DT), sanatseverler için "güler yüzlü bir repertuvar" hazırladı.

Devlet Tiyatroları sanat sezonunu 'güler yüzlü repertuvarla' karşılıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yeni sezon hazırlıklarına ve yaz boyu açık havada yapılan etkinliklere ilişkin  açıklamalarda bulundu.

Uzun bir aradan sonra 1 Ekim itibarıyla izleyiciyle tiyatro salonlarında buluşacaklarını belirten Kurt, hazırlıkların Türkiye'nin dört bir yanındaki sahnelerde devam ettiğini söyledi.

Seyircilerin sanatçıları, sanatçıların da seyircileri çok özlediğini dile getiren Kurt, Cimri, Anna Karenina, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Bizim Yunus, Ölümcül Oyun, Profesyonel, Reis Bey, Totlar, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası gibi çok tutmuş oyunların yeni sezonda seyircilerle buluşmaya devam edeceğini bildirdi.

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