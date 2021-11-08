Devlet Tiyatroları 'Böcekbaşı Zülfiyar Efendi'nin Alelade Hayatı' ile güldürecek

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Özlem Lale'nin yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun yönettiği 500 yıl öncesinden günümüze de ışık tutan oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde, 9 Kasım Salı günü saat 20.00'de sahnelenecek.
Dekor tasarımını Cenk Oral'ın, kostüm tasarımını Özge Akarsu'nun, ışık tasarımını Osman Uzgören'in, müziklerini Gürkan Çakıcı'nın ve dans düzenini Deniz Alp'in hazırladığı oyun, kasım ayının sonuna kadar Altındağ Sahnesi'nde izlenebilecek.