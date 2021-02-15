Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın hatıraları Safranbolu'daki müzede yaşatılıyor

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'a ait bazı eşyalar ile fotoğrafları, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'daki Kent Tarihi Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Saha araştırmalarıyla binlerce türkü ve ezgiyi Türk kültürüne kazandıran, Atatürk'ün huzurunda iki kez saz çalarak türkü okuyan yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, sanatçı, eğitimci, yönetici, sanat uygulayıcısı ve devlet sanatçısı Ataman için Safranbolu Kaymakamlığınca Kent Tarihi Müzesi'nde köşe oluşturuldu.

Kurduğu Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği'nde uzun yıllar yöneticilik ve şeflik yapan, Ankara Radyosu Halk Müziği yayınlarında yöneticilik görevi üstlenen Ataman'ın müzik dolabı, müzik aletleri, radyoları, pikapları, nota ve türkü sözlerinin yer aldığı defterleri ile aldığı ödüller bu alana yerleştirildi.

Müzeye gelenler, 40'a yakın eseri bulunan, bir dönem Folklor Tatbikat Topluluğu'nun şeflini yapan, halk oyunlarının gün yüzüne çıkarılması ve aslına sadık kalınarak yaşatılması konusunda önemli hizmetlerde bulunan, önemli ansiklopedilerin folklor ve halk müziği maddelerini yazan Ataman'ın hayatına ait bilgileri öğreniyor.

"Ataman ailesinin Safranbolu'da önemli bir yeri vardır"

Araştırmacı yazar Aytekin Aytekin, yaptığı açıklamada, Ataman'ın ilçenin köklü ailelerinden birisinin çocuğu olduğunu, tıp eğitimini folklora olan ilgisi yüzünden bıraktığını söyledi.

Ataman'ın ülkenin bütün il ve ilçelerine ait folklorik değerleri özümsediğini ve günümüze aktarılmasına aracı olduğunu anlatan Aytekin, yazarın, önemli birçok kurumda görev alan çok değerli bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Ülkeye hizmetlerinden dolayı Ataman'a "devlet sanatçısı" unvanının verildiğini hatırlatan Aytekin, "Kendisini 1994 yılında yitirdik, mekanı cennet olsun. Kent Tarihi Müzesi'nde Sadi Yaver Bey'in ülke ve Safranbolu folkloruna kattıkları unutulmasın diye, bir vefa göstergesi olarak bir portresi konulmuştu. Daha sonra ailesi Sadi Yaver Bey'in bestelerini yaptığı müzik masası ile diğer malzemelerini müzeye verdi." diye konuştu.

Aytekin, sanatçının Karabük ve çevresinde saha araştırması yaparak bulduğu folklor ve türküleri kitapta topladığını aktararak, "Ataman ailesinin Safranbolu'da önemli bir yeri vardır." dedi.

Sadi Yaver Ataman

Sadi Yaver Ataman, 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, liseyi İstanbul İstiklal Lisesi'nde tamamlayan Ataman, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliğine kaydoldu fakat müzik tutkusu nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak, o zamanki ismi Daru'l-Elhan olan İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Buradan 1930 yılında mezun olan Ataman, eğitim sürecinde Mehmet Fuad Köprülü'den dersler aldı.

Ataman, 1930-1931'den itibaren müzik öğretmeni olarak devlet hizmetine girdi, 1938'de öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.