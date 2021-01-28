Derya Bedavacı’dan yeni yıl hediyesi

Buğulu sesi, kendine özgü yorumu ve sahnedeki güçlü performans ile son zamanların en çok konuşulan kadın sanatçısı Derya Bedavacı, yeni teklisi ‘Affet’ ile müzikseverlerle buluşuyor. Yorumcu kişiliğinin yanı sıra söz yazarlığı ve besteci kimliğiyle de öne çıkan Derya Bedavacı, yaptığı şarkılardaki melankolik, romantik ve samimi müzik dilini bir kez daha dinleyenlerine hissettirecek.

Derya Bedavacı ‘Affet’ Yayında…

“Affet” in sözü ve bestesi Derya Bedavacı, aranjörlüğü ise Aydın Kara’ya ait. Bedavacı’nın “Affet” şarkısının video klibi Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde, Sapanca Gölü’nde pandemi koşullarına uygun olarak çekildi.

Kış aylarına damga vuracak bir şarkı olan “Affet” 2K Prodüksiyon etiketi ile 29 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında...