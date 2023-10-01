Derya Bedavacı, İbrahim Erkal'ın 'HÜRMET' Albümünden Yeniden Yorumladığı 'De Get Yalan Dünya' İle Müzikseverlerin Gündeminde!

İbrahim Erkal'ın 'HÜRMET' albümünden çıkan yepyeni tekliler müzikseverlere peş peşe sunulmaya devam ediyor. Bu kez sıra, arabesk müziğin son yıllarda damgasını vuran güçlü kadın yorumculardan Derya Bedavacı'da.

Genç yaşına rağmen başarılı işlere imza atan ve geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Bedavacı, sözleri İbrahim Erkal'a, düzenlemesi Caner Tepecik'e ait "De Get Yalan Dünya"yı yeniden yorumladı. Şarkının video klibi ise Burak Sesli'nin yönetmenliğinde çekildi.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.