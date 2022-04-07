Derviş Zaim imzalı 'Flaşbellek' vizyona giriyor

Suriye'deki savaşın iç yüzünü yansıtan Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek" bu hafta sinemaseverlerle buluşacak.

KÜLTÜR-SANAT 07.04.2022, 22:31
Derviş Zaim imzalı 'Flaşbellek' vizyona giriyor

Bu hafta altısı yerli 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen, TRT ortak yapımı "Flaşbellek" filminin yönetmen ve senaristliğini Derviş Zaim üstlendi.

Filmde, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan bir gencin, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda uluslararası kariyeriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat, Sara El Debuch ve Muhammed Rifki rol aldı.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"

Ödüllü oyuncular Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Jenny Slate, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ı bir araya getiren "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yönetmenliğini Dan Kwan ve Daniel Scheinert üstlendi.

Komedi, macera ve fantastik bilim-kurgu unsurlarını barındıran yapım, ailesi ve işiyle sıradan bir hayatı olan Evelyn'in, bir anda tüm çoklu evrenlerdeki benliklerine vakıf olması ve evreni kurtaracak yegane gücün kendisi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları işliyor.

"Komplo"

Tarık Saleh'in yönettiği "Komplo" filminin başrollerini Chris Pine, Gillian Jacobs, Ben Foster ve Kiefer Sutherland paylaştı.

Gerilim-aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın senaryosunu, J.P. Davis kaleme aldı.

Ordudan atılan ve emekli maaşı kesilen Özel Kuvvetler Çavuşu James Harper'ın yaşadıklarını beyaz perdeye aktaran filmin konusu kısaca şöyle:

"Borç içinde olan ve ailesini geçindirme konusunda çaresizlik içinde olan Harper, özel bir yeraltı askeri gücüyle anlaşır ve sözleşme yapar. İlk görevi ters gittiğinde, seçkin asker kendini çok tehlikeli bir komplonun içinde bulur ve hayatta kalmak için mücadele eder."

 "Kirpi Sonic 2"

Jeff Fowler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter ve Natasha Rothwell'in oynadığı "Kirpi Sonic 2", bir önceki filmde yaşananlardan sonra Tom'un yanında kalan Sonic'in, bu kez yanında daha güçlü bir silahla karşısına çıkan Dr. Robotnik ile yeni mücadelesini anlatıyor.

"Bir Dilek Tut"

Altan Erkekli, Vildan Atasever, İhsan Berk Aydın ve Yusuf Kemal Kılkış'in oynadığı "Bir Dilek Tut", fantastik aile filmi severlerin ilgisini çekmeye aday.

Meta Akkuş'un yönetmenliğini üstlendiği yapım, yaşadıkları yerden ailesiyle İstanbul'a taşınan 12 yaşındaki Berke’nin, okulda maruz kaldığı akran zorbalığıbaş etme macerasını işliyor.

"Kendinden Kaçak"

Yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Kendinden Kaçak" filminde, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şevket Çapkınoğlu, Güner Özkul, Suat Sungur, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin, Uğur Toprak Satır, Özgür Biber ve Eslem Akar rol aldı.

Levent Türkan tarafından yönetilen film, üstlerine kalan bir suç sebebiyle hapse giren bir grup arkadaşın, masumiyetlerini ispatlama çalışmalarını ele alıyor.

"Son Parti"

Enes Ateş'in yönettiği; Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş ve Sezer Sarıçay'ın başrollerinde oynadığı "Son Parti", lise son sınıf öğrencisi bir grup arkadaşın sınavlar öncesi gerçekleşecek partide yaşadıkları olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın yerli korku filmleri

Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı "Şeytanın Kitabı" ile Ozan Ceylan'ın yönettiği "Mahluk" haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.

Animasyon meraklıları için "Düşler Fabrikası"

Kim Hagen Jensen ve Tonni Zinck tarafından sinema perdesine taşınan animasyon yapım "Düşler Fabrikası", geniş hayal gücüne sahip Minna'nın, düşlerin nasıl yapıldığını keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

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