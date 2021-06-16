“DERİ MASKE” geliyor…

İpek Kocaman bu romanında orta yaşlarını süren bir yazarın hayatına odaklanıyor. Romanın başkahramanı Yazar Erdal Bey uzun bir uykunun ardından kendine geldiğinde hayatının nasıl da kontrolünden çıkıp gittiğini ve zamanın dışında kaldığını görecektir. Geçmişinden gelen insanların ona kucak açması ile çocukluğunun geçtiği köye dönmeye karar veren Erdal Bey, o ana kadar farkında olmadığı yazma yeteneğinin üzerine gitmeye karar verecek; okuyucu, Erdal Bey’in yazdığı romanın sayfalarına da göz gezdirme şansını yakalayacaktır. İpek Kocaman, roman kahramanı üzerinden psikolojik çözümlemeler yaparken bir yandan da kaleminin fantastik dünyaya da ne kadar yatkın olduğunu gösteriyor. Yazar İpek Kocaman’ın ilk romanı Kahverengi Giyen Adam da 2017 yılında okurlarla buluşmuş ve birçok kesimin beğenisini ve saygısını kazanmıştı.