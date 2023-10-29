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Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi

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Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi
Birçok medeniyetten eserler ile kentte 1939'da yaşanan depremde yıkılan sembol yapıların maketlerinin de sergilendiği Erzincan Müzesi'ni, 6 ayda 16 bin 124 kişi gezdi.

Ordu Caddesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı yanında 2 bin 30 metrekare kapalı alanda kurulan 2 katlı müze, 3 Mayıs'ta açıldı.

Urartu, Selçuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerin sergilendiği müzede, Erzincan kültürünü yansıtan Kemaliye Evleri, kıyafetler ve kilimlerin bulunduğu eserler ile görseller de yer alıyor

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