Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi
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Birçok medeniyetten eserler ile kentte 1939'da yaşanan depremde yıkılan sembol yapıların maketlerinin de sergilendiği Erzincan Müzesi'ni, 6 ayda 16 bin 124 kişi gezdi.
Ordu Caddesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı yanında 2 bin 30 metrekare kapalı alanda kurulan 2 katlı müze, 3 Mayıs'ta açıldı.
Urartu, Selçuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerin sergilendiği müzede, Erzincan kültürünü yansıtan Kemaliye Evleri, kıyafetler ve kilimlerin bulunduğu eserler ile görseller de yer alıyor
Kültür-sanat