Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi

Birçok medeniyetten eserler ile kentte 1939'da yaşanan depremde yıkılan sembol yapıların maketlerinin de sergilendiği Erzincan Müzesi'ni, 6 ayda 16 bin 124 kişi gezdi.