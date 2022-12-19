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DENİZ UZUNOĞLU’NUN KALEMİNDEN TARİHİN İKİ BÜYÜK KOMUTANININ, GÜZELLER GÜZELİ FELİPA İÇİN VERDİKLERİ BÜYÜK SAVAŞI ANLATAN “BARBAROSSA” İNKILÂP KİTABEVİ ETİKETİYLE RAFLARDA!

Deniz Uzunoğlu, tarihî gerçekleri kurguyla harmanladığı “Barbarossa/ Rönesans Korsanları” kitabında 16. yüzyılın iki büyük denizcisi olan Barbaros Hayreddin Paşa ve Andrea Doria’nın aynı kadın için verdikleri amansız savaşı anlatıyor. İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan kitap, ölümün kol gezdiği denizlerde tutkulu bir serüvene çıkarıyor.

KÜLTÜR-SANAT 19.12.2022, 10:29
DENİZ UZUNOĞLU’NUN KALEMİNDEN TARİHİN İKİ BÜYÜK KOMUTANININ, GÜZELLER GÜZELİ FELİPA İÇİN VERDİKLERİ BÜYÜK SAVAŞI ANLATAN “BARBAROSSA” İNKILÂP KİTABEVİ ETİKETİYLE RAFLARDA!

Barbarossa/ Rönesans Korsanları” tarihe damgasını vuran iki büyük denizci komutanın, Barbaros Hayreddin Paşa ve Andrea Doria’nın, uğruna Akdeniz’i ateşe verdikleri Felipa’ya aşklarını, sürükleyici bir dille aktarıyor. Yiğitlikleriyle nam salan savaşçıların sonu gelmez mücadelesini etkileyici bir kurguyla ele alan Deniz Uzunoğlu, hengâmenin içindeki bir aşk öyküsünü okurlarıyla buluşturuyor.

Rönesans döneminin tarihî çalkantıları üzerine kurgulanan “Barbarossa”, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, yani Hızır Reis ile abisi Oruç Reis’in hayat hikâyesinin çevresinde, okuru nefes kesen bir maceraya yelken açtırıyor.

Tarihin en kanlı deniz savaşlarının yaşandığı dönemde ünlü komutanların ve cesur korsanların büyük mücadelesini ise edebiyatın tanıdık bir siması anlatıyor. İnkılâp Kitabevi imzasıyla okuruyla buluşan “Barbarossa”da, 1571 yılında yaşanan İnebahtı Deniz Savaşı’nda Türklerle karşı karşıya kalıp, bir kolunu kaybeden ve beş yıl boyunca Osmanlı askerlerinin elinde esir tutulan Miguel de Cervantes anlatırken, onun karşısında oturan genç William Shakespeare ile okur, destansı bir hikâyede yol alıyor.

Kitap Hakkında

İspanya’dan sürgün edilen Yahudilik, Doğu’da güçlenen İslamiyet, Batı’da ise içine düştüğü bin yıllık karanlığın ardından hakikatini aramaya başlayan Hıristiyanlık... Ve Süleyman Tapınağı’nın yıkılmasıyla sırra kadem basan ama her ne hikmetse Akdeniz coğrafyasının bu karanlık döneminde tekrar ortaya çıkmaya karar veren Kutsal Ahit Sandığı…

Deniz Uzunoğlu Rönesans’ın çalkantılı tarihi üzerine kurguladığı romanında 15. yüzyılda, bir kadının aşkı uğruna Akdeniz’de kılıç kılıca gelen iki çocukluk arkadaşının hikâyesini kaleme alıyor. Bir yanda küçük bir ticaret teknesi ile hayata başlayan ve Osmanlı Kaptan-ı Deryalığına yükselen Hızır Hayrettin Barbarossa, diğer yanda Birleşik Haçlı Donanması Baş Amirali Andrea Doria. 

Batı’da İspanyol Monarkların, Doğu’da Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın iktidarda olduğu; Saint Jean Şövalyeleri’nin Akdeniz’de yüreklere korku saldığı, Leonardo da Vinci, Kristof Kolomb, Piri Reis, Machiavelli gibi şahsiyetlerin yaşadığı bu dönemi detaylarıyla öğrenmek için İspanya’ya gelen William Shakespeare’e hikâyeyi anlatansa, İnebahtı’da Türklere karşı savaşırken bir kolunu kaybeden, beş yılını Cezayir zindanlarında esir olarak geçiren, vatanına döndükten sonra ise ünlü romanı Don Kişot’u kaleme alıp adını tarihe altın harflerle yazdıran Miguel de Cervantes Saavedra.

“Barbarossa/ Rönesans Korsanları”, tarihin en kanlı savaşlarının yaşandığı bir dönemde yiğitlikleriyle nam salan savaşçıların, egemenlik alanlarını genişletmeye çalışan imparatorların birbirlerine karşı verdikleri mücadeleleri ve bu yangının içinde iki adamın da yüreğinde aynı anda filizlenen destansı bir aşk hikâyesini akıcı bir üslupla sunuyor, okuyucuyu nefes kesen bir maceraya yelken açmaya davet ediyor.

Yazar Hakkında

Deniz Uzunoğlu

19 Kasım 1981’de İzmir’de doğdu. Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra iki yıldır çalışmakta olduğu Ernst&Young’dan ayrılma kararı aldı. 2003 yılında Martı Görsel Sanatlar’da çalışmaya başladı. “Tombik ve B.B.”, “Piko’nun Adası”, “Robolabb”, “Bekir Tekir ve Kuyruklar” gibi ödül alan onlarca televizyon dizisinin senaristliğini ve sanat yönetmenliğini yaptı. Bu dizilerle MIPCOM, MIPTV, SIGGRAPH gibi festivallere katıldı; çeşitli kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk projeleri, reklam ve tanıtım çalışmaları için üç boyutlu animasyonlar üretti; yapay zekâ projeleri ile yurtdışında bir konferanstan öbürüne koştu; web siteleri tasarladı. Uzun metrajlı bir sinema filmi projesi olarak başlayan Hızır Reis, Kemal Reis, Turgut Reis, Piri Reis gibi önemli denizcilerin hayatlarını ve 15-16. yüzyıllarda Akdeniz’in Kuzey Afrika ve Avrupa kıyılarında yaşananları konu alan “Barbarossa” üçlemesinin ilk kitabını kaleme aldı.

Künye 

Yayın Direktörü: Gülşen İşeri

Editör: Gökçe Şenoğlu

Kapak Tasarım: Beyzanur Karabulut

Sayfa Tasarım: Beyzanur Karabulut

#DENİZ UZUNOĞLU #İNKILÂP KİTABEVİ #Barbaros Hayreddin #Barbarossa Rönesans Korsanları
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