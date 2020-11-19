DENİZ SİPAHİ, 90’LI YILLARIN HİT ŞARKISI “LEYLA” YI YENİDEN YORUMLADI!

Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran unutulmaz hitlerinden “Leyla” adlı

şarkısını yeniden yorumlayarak müzik severlerin beğenisine sunuyor.

Sözü ve müziği Rafet El Roman, düzenlemesi Tolga Akyıldız imzası taşıyan şarkının klip

yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi. Şarkıcıya klipte arkadaşları Ekin Türkmen ve Sarpcan

Köroğlu eşlik etti ve klip çekimi Akyaka’da gerçekleşti.

Deniz Sipahi - “Leyla” Hypers Music etiketiyle 20 Kasım Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda ve

klibi Deniz Sipahi’nin “İkimiz” adlı You Tube kanalında yayında.