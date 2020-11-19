Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran unutulmaz hitlerinden “Leyla” adlı
şarkısını yeniden yorumlayarak müzik severlerin beğenisine sunuyor.
Sözü ve müziği Rafet El Roman, düzenlemesi Tolga Akyıldız imzası taşıyan şarkının klip
yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi. Şarkıcıya klipte arkadaşları Ekin Türkmen ve Sarpcan
Köroğlu eşlik etti ve klip çekimi Akyaka’da gerçekleşti.
Deniz Sipahi - “Leyla” Hypers Music etiketiyle 20 Kasım Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda ve
klibi Deniz Sipahi’nin “İkimiz” adlı You Tube kanalında yayında.
DENİZ SİPAHİ, 90’LI YILLARIN HİT ŞARKISI “LEYLA” YI YENİDEN YORUMLADI!
Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran unutulmaz hitlerinden “Leyla” adlı şarkısını yeniden yorumlayarak müzik severlerin beğenisine sunuyor.
19 Kasım 2020 Perşembe 17:02
Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran unutulmaz hitlerinden “Leyla” adlı