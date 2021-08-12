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DENİZ SAV’DAN ETKİLEYİCİ BİR BAŞLANGIÇ

‘Aşk Bitti mi?’ hem fiyakalı bir tavır, hem de çocuksu bir naiflik…

DENİZ SAV’DAN ETKİLEYİCİ BİR BAŞLANGIÇ

Enerjik tavrı ve sıra dışı haliyle Deniz Sav, alternatif pop müzik kulvarında ilk teklisi ile farklı bir ses olarak kapıları sonuna kadar açıyor. Locca Records etiketli ilk teklisi Aşk Bitti mi? iki yıl üstünde çalışılmış, dünya standartlarına göre her şey önceden planlanmış bir çalışma.

Tüm dijital platformlarda yer alan, sözü müziği Deniz Sav’a düzenlemesi Fırat Haznederoğlu’na ait ‘Aşk Bitti mi?’ yaratıcı özgürlüğün sonuna kadar kullanıldığı ezber bozan elektronik pop tınılarının yoğunluklu hissedildiği bir dans şarkısı.

İronik sözleri ve eğlenceli vokali ile şarkı, Deniz Sav’ın yepyeni bir ses olarak hayatımıza hızlıca dokunmasını sağlayacak.

Bu harika genç kadın yeteneği ve ilham verici duruşu ile bizi hazırladığı iki yeni şarkısıyla da, bu yıl bitmeden sırasıyla paylaşarak şaşırtacak.

Video klibi İstanbul’un iki farklı bölgesinde terkedilmiş bir hangarda çekilen şarkıda Deniz Sav’a 5 dansçı eşlik etti. Sadece dans provaları ve koreografisi 2 ay süren video klipte, genç sanatçı hem oyunculuk hem de dans performansıyla göz dolduruyor. Serdar Börcan yönetmenliğinde farklı görsel estetiğe sahip dünyalarla çekilen video klip, son dönemin en farklı işlerinden.

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