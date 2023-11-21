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Deniz Kızı filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı

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Deniz Kızı filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı
13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Sepideh Farsi'nin yönettiği 'Deniz Kızı' filminin İstanbul Prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Film 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 16.30'da, Atlas 1948 Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından yönetmen Sepideh Farsi, Alin Taşçıyan'ın moderasyonunda izleyicilerin sorularını cevapladı.

Deniz Kızı filmi, 21 Kasım Salı günü Kadıköy Sineması'nda, saat 19.00'da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Öğrenci bileti 20 TL

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

Deniz Kızı

La Sirene

The Siren

DCP / Renkli Color / 100’

Farsça; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

Fransa, Almanya, Lüksemburg, Belçika, 2023

Yönetmen

Sepideh Farsi

Senaryo Screenplay

Javad Djavahery

1980. Güney İran. Abadan halkı Irak kuşatmasına karşı savaşıyor. Aralarında, dedesiyle birlikte şehirde kalmayı seçen ve ağabeyinin cepheden dönmesini bekleyen 14 yaşındaki Omid de vardır. İnsan savaşta silaha sarılmadan nasıl direnebilir ki? Derken Omid, Abadan limanında terk edilmiş bir gemi bulur. Sevdiği insanları kurtarmanın yolu bu gemi olabilir mi?

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