  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Deniz Kireç’in Seascapes Sergisi Açıldı

Deniz Kireç’in Seascapes Sergisi Açıldı

Yayınlanma:
Deniz Kireç’in Seascapes Sergisi Açıldı
Deniz Kireç’in "Seascapes" isimli kişisel sergisi 17 Kasım 2023 Cuma günü Pinelo Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Kireç, ”Sezgisel ve dışavurumcu bir sanat anlayışına sahibim dolayısıyla tuvallerimde bilinçdışı figürler canlanıyor. İsmim olan Deniz’e ait figürleri temsil eden simgelerde kompozisyonlarımda yerlerini alıyorlar. Balıklar, girdaplar, yosunlar v.s. gibi. Eserlerimde altın varak kullanıyorum. Jung’a göre “Ruh” dairesel bir formda tasvir edilmektedir. Bundan ilham alarak çalışmalarımda, altın daire ile yaşayan canlıların ruhlarını simgeselleştiriyor ve ruhun ne kadar değerli olduğuna vurgu yapıyorum. Eserlerimdeki düşsel ve içsel yolculuğumu paylaşmak üzere sanatseverleri sergime bekliyorum.” sözleriyle düşüncelerini ifade ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Lisans eğitimi alan Deniz Kireç, New York Parsons School of Design’da Tasarım ve Teknoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans’ını tamamladı. New York’da Universal Buzz, iConcept ve Dolphin Organization firmalarında tasarımcı olarak görev aldı. Ürün ve grafik tasarımından video enstalasyonu ve illüstrasyona uzanan bir yelpazede çalışmalar yaptı. Enstalasyon çalışması Chelsea Art Museum’da sergilenirken hazırladığı belgesel ise New York, Washington D.C. ve Los Angeles’da gösterime girdi. 2009 yılında İstanbul’a döndü ve Arel Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2011 yılında ise kendi atölyesini açarak öğrencilerle sanat, tasarım ve mimarlık okullarına başvurmaları için portfolyo çalışmalarına başladı. 2019 yılında Işık Üniversitesi Sanat Bilimi bölümünde Doktora çalışmasını tamamladı. Doktora tezinde ortaöğretim öğrencilerinin ruh sağlığı belirtilerini gözlemlemeye yönelik bir model tasarısı geliştirdi. Tasarım ile ilgili yazıları 2002 yılından bu yana art+decor, Digital Arts gibi çeşitli dergilerde, sanat üzerine makaleleri ise uluslararası hakemli dergilerde yayınlandı. Kireç, Kişisel sanat çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde halen sürdürmektedir.

deniz-kirec.jpg

Sergi, Pinelo Art Gallery'de 2 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Türk Sanatçıları COP28 Konferansı’nda
Türk Sanatçıları COP28 Konferansı’nda
Tüm zincirlerini kırdı!
Tüm zincirlerini kırdı!
Pera Müzesi’nde “Yunanistan Sineması Günleri” başlıyor
Pera Müzesi’nde “Yunanistan Sineması Günleri” başlıyor
Milyonluk gözyaşları
Milyonluk gözyaşları
TEV'e burs için son başvuru 25 Kasım
TEV'e burs için son başvuru 25 Kasım
Kerem Yılmazer mezarı başında anıldı
Kerem Yılmazer mezarı başında anıldı
İzlenilmesi gereken 5 biyografi belgeseli
İzlenilmesi gereken 5 biyografi belgeseli
Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın
Broadway Müzikalinde Başrol Oynayan İlk Türk Kadın