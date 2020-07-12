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‘Demre’ kamp tatilcilerinin yoğun ilgisini görüyor

Akdenizin gözde tatil beldelerinden biri olan Demre, kamp tatilcilerinin yoğun ilgisini görüyor.

‘Demre’ kamp tatilcilerinin yoğun ilgisini görüyor

Çayağzımevkiinde yer alan ve müşteri memnuniyetiyle adından sıkça söz ettiren, Andriake Camping’in başarılı işletmecileri Barış Mehmet Yüksel ve Mustafa Keskin ekibiyle birlikte misafirlerini güler yüzle ağırlıyor.

Başarılı bir işletme olmalarının başında, müşteri memnuniyetinin geldiğini de sözlerinde dile getiren, Yüksel ve Keskin‘Burada ekip arkadaşlarımızla birlikte aile gibiyiz ve gelen müşterilerimize, evlerindeki rahatlığı elimizden geldiğince hissettiriyor ve sunuyoruz’ diye konuştular…

Anahtar Kelimeler:
DemreAkdenizÇayağzıAndriake Camping
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