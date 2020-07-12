Demre eşsiz güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor

Demre, gerek doğal güzelliği, gerek tarihi zenginliği, gerekse de tarımsal faaliyetleri ile bir dünya markası olmayı hak etmektedir. Akdenizin gözde tatil bölgelerinden biri olarak misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz’’ diye konuştu.

Andriake Antik Kenti ve Likya Medeniyetleri Müzesi, Kekova Adası, St. Nikolas Kilisesi (Noel Baba) Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti Üçağız, Hoyran Nekropolü, Sülüklü Plajı ve Taşdibi Limanı, Theimussa Antik Kenti, Burguç Şifalı Su, Trysa Antik Kenti, Soura Antik Kenti, Kyaneai Antik Kenti, , Çayağzı Limanı ve Plajı, gibi doğal, tarihi ve eşsiz değerlere sahip Demre, Antalya’nın en güzel ilçelerinden biri…