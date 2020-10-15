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DEMET ELLOO’DAN YENİ TEKLİ “MEZARLIK”

TikTok’ta çektiği videolarla dikkat çekici bir takipçi kitlesine ulaşan Demet Elloo, yeni şarkısı “Mezarlık” ile yeniden müzikseverleri selamlıyor.

DEMET ELLOO’DAN YENİ TEKLİ “MEZARLIK”

Geçtiğimiz yıl yayınladığı “Beklenti” şarkısıyla müzik dünyasına merhaba diyen Demet Elloo, bu kez “Mezarlık” ile ayrılık acısı çekenlerin sesi olacak. Duygusal şarkının sözleri Ferhat Yaşrin’e, müziği ve düzenlemesi ise Esad Fidan’a ait olan “Mezarlık” 16 Ekim’de müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda Ramazan Caner Altuntaş yönetmenliğinde çekilen video klipte Demet Elloo’ya Azeri oyuncu Elkhan Aliyev eşlik ediyor.
 

“Mezarlık” 16 Ekim’de tüm dijital platformlarda yayında!

Anahtar Kelimeler:
DEMET ELLOOMezarlıkMüzik
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