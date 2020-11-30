Demet Akalın “Kahır” ile Zirve ‘de!

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni bir Sıla şarkısı ile iTunes En çok satanlarda 1 numaradan giriş yaptı!

Kariyerinde yaptığı 10 albüm, 4 single, 2 maxi single ile milyonların kalbini kazanan ve dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın'ın yeni şarkısının ismi "Kahır"...



2019 yılında çıkardığı 'Ateş' adlı albümünde de Sıla imzalı 'Bizi Buluyor' adlı şarkısında da birlikte çalışan Demet Akalın ve Sıla ikinci kez bir araya geldi. Sözü Sıla ve Ali Enis Eyüpoğlu, müziği Murat Yeter imzası taşıyan 'Kahır' isimli yeni single çalışması ile Sosyal Medya’nın gündemine otururken çıktığı an itibariyle Dijital Müzik Platform listelerine ilk sıradan giriş yapan Demet Akalın gelen güzel yorumlardan çok mutlu olduğunu dile getirdi…