Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri...
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki...
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde...
Derbide kazanan Beşiktaş
Derbide kazanan Beşiktaş
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...

Demet Akalın “Kahır” ile Zirve ‘de!

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni bir Sıla şarkısı ile iTunes En çok satanlarda 1 numaradan giriş yaptı!

Demet Akalın “Kahır” ile Zirve ‘de!

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni bir Sıla şarkısı ile iTunes En çok satanlarda 1 numaradan giriş yaptı!
Kariyerinde yaptığı 10 albüm, 4 single, 2 maxi single ile milyonların kalbini kazanan ve dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın'ın yeni şarkısının ismi "Kahır"...

2019 yılında çıkardığı 'Ateş' adlı albümünde de Sıla imzalı 'Bizi Buluyor' adlı şarkısında da birlikte çalışan Demet Akalın ve Sıla ikinci kez bir araya geldi. Sözü Sıla ve Ali Enis Eyüpoğlu,  müziği Murat Yeter imzası taşıyan 'Kahır' isimli yeni single çalışması ile Sosyal Medya’nın gündemine otururken çıktığı an itibariyle Dijital Müzik Platform listelerine ilk sıradan giriş yapan Demet Akalın gelen güzel yorumlardan çok mutlu olduğunu dile getirdi…

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınMüzikKahırPOP MÜZİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.