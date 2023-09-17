Demet Akalın Amerika'yı Fethetti: Yeni Şarkısı "Bana Yolla" Amerika'da İlk Kez Canlı Seslendirildi!

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Demet Akalın, yoğun bir yaz sezonunun ardından Amerika'da tatil yaparken boş durmadı. Geçtiğimiz günlerde New York'ta bulunan New Jersey Acoustic adlı mekânda sahne alan Akalın, yeni şarkısı "Bana Yolla"yı ilk kez canlı seslendirdi.

Tatilini Amerika’da geçiren Akalın, yeni şarkısının tüm dijital platformlarda fırtına gibi esmesi üzerine başarısını Amerika'da kutlamaya karar verdi. Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine New Jersey Acoustic'te sahne alan sanatçı, dünden bugüne hit olmuş parçalarını da repertuarına ekledi.

Seyircinin henüz bir gün önce çıkan "Bana Yolla" şarkısının sözlerini ezbere söylemesi, Akalın'ı duygulandırdı. Konserin biletleri bir ay öncesinden tükendi, ve bu büyük ilgi Akalın’ın Amerika'daki popülerliğini gözler önüne serdi.

Bu arada, "Bana Yolla"nın müzik klibi New York'un ikonik meydanı Times Square'deki dev ekranda yayınlandı. Akalın’ın hayranları bu görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşarak sanatçıya "Kraliçe Amerika'yı fethetti" notunu düştü.

Demet Akalın bu yıl Amerika'da konserlerden tatillere, dijital listelerden dev ekrana kadar her alanda fırtınalar estiriyor. Amerika'da yankı uyandıran bu başarılı performansı ile Demet Akalın, müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmışa benziyor.