“Deli Kız” ruhumuza işleyecek!

Şarkının sözü ve müziği grubun solisti Evrim Tan imzası taşırken müzik yönetmenliğini ise başarılı sanatçı Özkan Yavaş üstlendi.

Şarkıya gitar nüanslarıyla kendi duygusunu ekleyen Orhan Ölmez’de stüdyo aşamasında gruba eşlik ederek değerli desteklerini esirgemedi.

Evrim Tan’ın yanı sıra kanun sanatçısı Anıl Yıldırım ve ud sanatçısı Ahmet Ziya Pürnek’ten oluşan grup; dinleyicilerine yüksek sesli karmaşadan uzaklaşıp sakinleşebilecekleri naif bir müzikal kaçış sunuyor.

“Deli kız”, bir kadının sevincini, hüznünü, içinde kopan fırtınaları ve iklimler gibi değişen duygularını sakin bir dille anlatarak müzikseverlere sunuyor.

Grubun adı, doğanın içinde barındırdığı eski ve derin anlamların yanı sıra Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kehribar taşının mistik etkisini çağrıştırır.

Bu isim, grup üyelerinin esinlendiği kökleri derin bolluk ve bereket sembolü olan insana huzur veren kehribar taşının, grubun müziği ile uyumu sebebiyle seçilmiştir.

Doğanın tüm güzelliklerinin yansıtıldığı klibin yönetmenliğini usta isim Turgay Ceylaner üstlendi. Klip, Ayvalık Cunda Adasının güzel atmosferinde kalabalık bir ekip eşliğinde 1 günde tamamlanarak izleyicisiyle buluştu.

Grup Kehribar’ın yeni şarkısı “Deli Kız” Ölmez Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Müzik Ölmez YouTube kanalında yayında.