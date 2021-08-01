DEHA BİLİMLİER'DEN ALKIŞLANACAK DAVRANIŞ

Bu yaz en çok sahne alan erkek sanatçıların başında gelen Deha Bilimlier, yurt içinde ve yurtdışında verdiği konserler adından sıkça söz ettiriyor. Bir hafta içinde bir ülke ve üç şehir değiştiren Bilimlier, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'da sahne aldı.

Programına sevilen şarkılarından "Yeminliyiz" parçasıyla başlayan başarılı şarkıcı, son günlerde Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar için çok üzgün olduğunu söyledi. Ülkece zor bir zamandan geçtiklerini diler getiren Bilimlier "Biz çok güçlü bir milletiz, ne olursa olsun herşeyin üstesinden gelecek güçteyiz. Biz ekip olarak Tema Vakfı'na fidan bağışında bulunduk, gelin hep beraber yeni fidanlar dikip doğamıza sahip çıkalım" dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Bilimlier, konserini "Yağdır" parçasıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.