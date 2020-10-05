DEĞİŞİM UZMANLARI DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR!

Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 55 yıllık birikimin sonucunda oluşturulan değişim programları, insanın ve toplumun olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunarak bireyin ve tüm insanlığın sağlık, mutluluk ve barışla dolu bir dünyada yaşamasını amaçlıyor.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı, teorik bilgilendirme ve kapsamlı pratik uygulamalardan oluşuyor. Programın ağırlıklı bölümünü oluşturan pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içeriyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 9. Dönem Kursu’na katılarak Değişim Uzmanlığı belgelerini alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattılar:

“Her yönüyle çok başarılı ve profesyonel bir eğitimdi. Değişim Uzmanı olduğum için gerçekten çok mutluyum.”

“Değişim Uzmanlığı Eğitimi ile artık her konunun bir çözümü olduğunu biliyorum. Karamsarlık tümüyle ortadan kalktı. Hayata çok daha pozitif bakıyorum ve eğitim boyunca edindiğim bilgi birikimini bir an önce insanlarla paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”

“Değişim uzmanı olmak bir ayrıcalık. İnsanların değişimine katkı koyacak olmaktan dolayı heyecanlıyım.”

“Pandemi sürecinde bir şeyleri değiştirmek istiyordum ve işte bu kursu buldum. İyi ki katılmışım, herkese tavsiye ederim.”

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Değişim Sanatı programları hem kişiler, hem aileler, hem şirketler için hazırlanıyor. Örnek verirsek, Stres Yönetimi, Depresyondan, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Sezgili Olma, Tekâmül, Anda Kalma, Farkındalık, Başarı, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük... bunlardan birkaçı. Şimdi de Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 9. Dönem kursunu başarıyla tamamlayarak belgelerini alan Değişim Uzmanları bireyin ve toplumun pozitif yöndeki değişimi için iş başında. Ayrıca yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.”

“İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ile birçok Değişim Uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ise Aralık ayında gerçekleşecek. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik etmek isteyen herkesi 7-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’na davet ediyoruz.”