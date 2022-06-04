DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DOĞA FELAKETLERİNİ ÖNLEYELİM!

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen Değişim Şenliği 3-4-5 Haziran tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunuluyor.

KÜLTÜR-SANAT 04.06.2022, 15:44
DEĞİŞİM ŞENLİĞİ İLE DOĞA FELAKETLERİNİ ÖNLEYELİM!

Online Değişim Şenliği, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, her türlü virüse karşı dayanıklılığın artırılması, doğa felaketlerinin önlenebilmesi, oluşan stres ve gerilimin ortadan kaldırılıp moral ve motivasyonun yükseltilmesi amacını taşıyor.

Online Değişim Şenliği’nde hem teorik hem pratik bilgilerin yanı sıra; herkesin evde kolaylıkla yapabileceği 6 enerji merkezi çalışmasına yer veriliyor. 3 gün boyunca online olarak devam edecek Değişim Şenliği’nde katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme alanlarında farkındalık çalışmaları sunuluyor. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştiriliyor. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Değişim Şenliği organizasyonunda yapılan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: 

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın bu dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın ise 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Değişim Şenliği Programı:

3 Haziran CUMA:
11.00- Özgüvenin geliştirilmesi
12.30- İnteraktif söyleşi 

19.30- Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00- İnteraktif söyleşi


4 Haziran CUMARTESİ:
11.00- İçsel gücün geliştirilmesi
12.30- İnteraktif söyleşi

18.00- Saf sevginin geliştirilmesi
19.30- İnteraktif söyleşi

5 Haziran PAZAR:
11.00- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

13.00- Sağlıklı Yaşam Vakfı ve Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi Sunumu
18.00- Zihinsel gücün geliştirilmesi

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