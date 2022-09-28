Son Dakika

Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması'nı kazanan öğrenciler 9 Kasım'da yapılacak Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu açılışında ödüllerini alacak.

KÜLTÜR-SANAT 28.09.2022, 17:30
Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak

İstanbul'un yanı sıra Dede Korkut'un türbesinin de yer aldığı Bayburt'ta okuyan ortaokul ve lise öğrencileri, "Özüm Sözüm Dede Korkut" temalı yarışmaya katılacak eserlerini 12 Ekim'e kadar okullara teslim edecek. Komisyonun değerlendireceği eserler arasından kazananlar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 9 Kasım'da düzenlenecek sempozyumda ödüllerini alacak. Yarışmada her dalda ilk üçe girenler altınla ödüllendirilecek.

Bu kapsamda, Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler edebiyat ve resim derslerinde yarışma hazırlıklarına başladı.

Yorumlar (0)
24
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2022
İmsak 05:26
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1