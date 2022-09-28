Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması'nı kazanan öğrenciler 9 Kasım'da yapılacak Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu açılışında ödüllerini alacak.
KÜLTÜR-SANAT 28.09.2022, 17:30
İstanbul'un yanı sıra Dede Korkut'un türbesinin de yer aldığı Bayburt'ta okuyan ortaokul ve lise öğrencileri, "Özüm Sözüm Dede Korkut" temalı yarışmaya katılacak eserlerini 12 Ekim'e kadar okullara teslim edecek. Komisyonun değerlendireceği eserler arasından kazananlar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 9 Kasım'da düzenlenecek sempozyumda ödüllerini alacak. Yarışmada her dalda ilk üçe girenler altınla ödüllendirilecek.
Bu kapsamda, Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler edebiyat ve resim derslerinde yarışma hazırlıklarına başladı.
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