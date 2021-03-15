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David Fincher'ın son filmi 'Mank' 10 dalda Oscar adayı

ABD'nin Los Angeles şehrinde 25 Nisan'da düzenlenecek ve bu yıl 93'üncüsü verilecek Oscar Ödülleri için "Mank", en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.

David Fincher'ın son filmi 'Mank' 10 dalda Oscar adayı

Oscar Ödülleri'nde En iyi film dalında aday gösterilen 8 yapıt "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" olarak sıralandı.Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.

Los Angeles'ta 25 Nisan'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı önemli adaylar şöyle:

En iyi erkek oyuncu adayları:

Riz Ahmed, "Sound of Metal"

Chadwick Boseman, "Ma Rainey’s Black Bottom"

Anthony Hopkins, "The Father"

Gary Oldman, "Mank"

Steven Yeun, "Minari"

En iyi kadın oyuncu adayları:

Viola Davis, "Ma Rainey’s Black Bottom"

Andra Day, "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"

Frances McDormand, "Nomadland"

Carey Mulligan, "Promising Young Woman"

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami”

Paul Raci, “Sound of Metal”

Lakeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-jung Youn, “Minari"

En iyi yönetmen adayları

Lee Isaac Chung, "Minari"

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Thomas Vinterberg, "Another Round"

Chloé Zhao, "Nomadland"

En iyi orijinal senaryo

“Judas and the Black Messiah,” Shaka King and Will Berson

“Minari,” Lee Isaac Chung

“Promising Young Woman,” Emerald Fennell

“Sound of Metal,” Darius Marder and Abraham Marder

"The Trial of the Chicago 7,” Aaron Sorkin.

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