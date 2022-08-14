Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti'nde kazılar sonucu ortaya çıkarılan surlar, bölgenin turizmine katkı sunacak.
Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan Ergili Mahallesi'ndeki antik kentte 1954'te başlatılan kazılar, Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında devam ediyor.
Bu yıl 28 Haziran'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma ve Manyas belediyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Bandırma Çelebi Liman İşletmesi firmasının desteğiyle sürüyor.Kazı çalışmaları kapsamında kentin 4,5 metre yüksekliğe sahip surları üzerine yoğunlaşıldı.
"Gordion'daki duvarlarla çok büyük benzerlikler olduğunu görüyoruz"
Kazı Heyeti Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren,, surların ortaya çıkarılmasıyla Daskyleion'a turizm için biraz daha görsellik kazandırmak istediklerini söyledi.
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