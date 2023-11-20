DasDas'ın yeni oyunu "Küçük Prens" izleyiciyle buluştu

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 80. yaşını kutlayan Antoine de Saint-Exupery'nin unutulmaz başyapıtı Küçük Prens yeni bir uyarlama ile tiyatro oyunu olarak seyircilerin beğenisine sunuldu.

Yıllardır dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alan eserin tiyatro oyununu Kayhan Berkin sahneye koydu. Taha Tegin Özdemir'in Küçük Prens'i canlandırdığı oyunun kadrosunda Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece yer aldı.

Oyunun dramaturgunu Ferdi Çetin, dekorunu Merve Yörük, ışık tasarımını Cem Yılmazer yaptı, kostüm tasarımını ise Nihal Kaplangı hazırladı.

Eser, 3, 10 ve 17 Aralık'ta DasDas'ta yeniden sahnelenecek.