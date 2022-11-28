Darphanenin 550 yıllık koleksiyonu AKM'de meraklılarıyla buluştu

Müze ve sergi uzmanı, aynı zamanda serginin küratörü Hasan Mert Kaya, yaptığı açıklamada, sergide Darphane koleksiyonlarından derlenen çok seçkin eserlerin bir araya getirildiğini dile getirdi.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi nişan, madalya ve sikkelerinden derlenen bir seçkiyle serginin ortaya çıktığını dile getiren Kaya, "Erken Osmanlı ile başlıyor ve Osmanlı'nın tüm 600 yıllık sikke tarihini gösteren, farklı coğrafyalarda darp edilmiş altın, gümüş, bakır sikkeler bulunuyor." dedi.

"Eserler çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor"

Küratör Kaya, zaman içinde değişip gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerle ihtiyaç duyulan farklı birimlerde ve ağırlıklarda üretilen madeni sikkelerin de ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa ile ticarette kullanılan ve 'zolta' olarak tabir ettiğimiz büyük gramajlı gümüş Osmanlı sikkeleri var. Diğer taraftan üç kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesi olduğu için bu eserler Cezayir'den Belgrad'a, Tunus'tan Erivan'a, Ankara'dan Üsküp'e, Yemen'den Çanakkale'ye kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Osmanlının hüküm sürdüğü coğrafyada basılan, yüzyıllar içerisinde üretilen tüm sikkelerin en seçkin örneklerini burada ziyaretçilerle bir araya getirdik."

Cumhuriyet dönemi eserlerine de değinen Kaya, "Cumhuriyet döneminde üretilen İstiklal madalyaları, cephede savaşanlara verilen kırmızı kurdeleli, milletvekillerine verilen yeşil kurdeleli, hem cephede hem milletvekili olarak görev yapmış olanlara kırmızı yeşil kurdeleli, geri hizmette bulunanlara beyaz kurdeleli ve daha sonra yine Cumhuriyet döneminde devletimizin ürettiği Devlet Üstün Hizmet, Devlet Övünç ve Devlet Şeref madalya ve nişanları da burada ziyaretçilerle bir araya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Sikkeler ait olduğu dönemin gazetesi niteliğinde"

Hasan Mert Kaya, sergide Darphane'nin 550 yıllık tarihindeki her döneme ışık tutan eserlerin görülebileceğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Genelde tarih hep aracı kaynaklarla günümüze ulaşıyor, bir tarihçinin tarih kitabından. Fakat sikkeler farklı. Sikkeler ait olduğu dönemin gazetesi niteliğinde. Her biri tanık olduğu bir dönemin hikayesini, üzerindeki mesajla figürle ibareyle günümüze kadar iletiyor. Onun için tarihin aracısız tanıkları sikkeler. Sergimiz bu anlamda önemli."

Eserlerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kıymetler muhafızlığı olarak bilinen daimi teşhir alanında haftanın belli günlerinde ziyaretçilerle bir araya geldiğini aktaran Kaya, "Geniş anlamda ilk defa burada kamuya açık bir sergi düzenlendi. Bu da yine Darphanenin 555. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yakaladığımız bir şans oldu aslında hepimiz için." ifadelerini kullandı.