Darphane Müzesi, ziyaretçilerini paranın tarihini keşfe çıkarıyor

Darphane Müzesi koleksiyonuna ve ziyaretçilerin görebileceği eserlere ilişkin

Çok kıymetli para, madalya ve nişanların müzede bulunduğuna dikkati çeken Çukur, "Koleksiyonumuzda çok önemli parçalar var. Lidyalıların ilk parasından Fatih Sultan Mehmet'in, altın sultani parasına, Artuklu paralarından resimli paralara, Selçuklu paralarına kadar çeşitli paralar mevcut." dedi.

Çukur, Darphane'nin ürettiği bütün paraların arşivde muhafaza edildiğini, kanunlar gereği her paradan ikişer adetin arşive alındığını kaydetti.

açıklamada bulunan Kıymetler Muhafızlığı Amiri Yaşar Çukur, Antik Yunan'dan Orta Çağ Avrupası'na, Osmanlı Döneminden Cumhuriyet'e, yaklaşık 13 bin eserin müzede olduğunu söyledi.