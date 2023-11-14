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Dans Koreografileri, Canlı Orkestra Kullanımı Dönem Kostümleri ile Cumhuriyet Coşkusunu Yaşatan ‘1923’ Müzikaline Yoğun İlgi!

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Dans Koreografileri, Canlı Orkestra Kullanımı Dönem Kostümleri ile Cumhuriyet Coşkusunu Yaşatan ‘1923’ Müzikaline Yoğun İlgi!
Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan, 25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve 48. İsmet Kuntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Yapım ödülüne layık görülen dev prodüksiyon 1923, Kasım ve Aralık ayında Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen, başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923” Kasım ve Aralık aylarında tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için özel olarak hazırlanan ve Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan, sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan 1923 müzikalinin sınırlı sayıda bileti satışta.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı olan, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla hayata geçirilen; Yekta Kopan, Mert Dilek ile yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan, Lerzan Pamir ve Mehmet Ergen tarafından yönetilen, yerli ve yabancı tiyatro dünyasının en önemli isimlerinin bir araya geldiği ödüllü müzikal 1923’ün 24-25 Kasım ve 13-27-28 Aralık gösterimlerinin biletleri passo.com.tr’de ve biletix.com’da ve tiyatrolar.com.tr’de satışta.

24 Kasım

Kapı Açılış: 19.00

1923: 20.00

25 Kasım

Kapı Açılış: 14.00

1923: 15.00

Kapı Açılış: 18.00

1923: 19.00

13 Aralık

Kapı Açılış: 19.00

1923: 20.00

27 Aralık

Kapı Açılış: 19.00

1923: 20.00

28 Aralık

Kapı Açılış: 19.00

1923: 20.00

Kaynak:Haber Kaynağı

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