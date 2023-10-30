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Dans Adrenalin 4 Kasım 2023’de Atatürk Kültür Merkezi İlk Kez Sahnelenecek

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Dans Adrenalin 4 Kasım 2023’de Atatürk Kültür Merkezi İlk Kez Sahnelenecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, beş parçadan oluşan “Dans Adrenalin” adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başlıyor. Bu program, YARGICI’nın desteğiyle döngüsel tasarım, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkat çekerken, aynı zamanda seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Programda; önceki sezonlarda MDTistanbul ile çalışmış Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in yeni parçası “Seni Görüyorum”, MDTistanbul sanatçılarından Alper Marangoz’un yeni çalışması “Bahar” ve değişen kastıyla tekrar sergilenecek olan “Koz” adlı çalışması, topluluğun yeni koreograflarından Ferhat Güneş’in “RE-Side” adlı kısa filminin sahne uyarlaması olan “RESIDE/Düşler 3Kere Görülmeli” ve tanınmış birçok dans topluluğunun koreograflığını sürdüren, İhsan Rüstem’in “Anikka” adlı yeni çalışması yer alıyor.

Bu programda; sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken YARGICI, Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in “Seni Görüyorum” adlı parçasına destek oldu. Bunun yanında, önceki sezonlarında kullanılmayan ürünlerini ve kumaşlarını MDTİstanbul ile yeniden buluşturarak, döngüsel tasarım disipliniyle “RESIDE/Düşler 3Kere Görülmeli” ve “Seni Görüyorum” adlı parçaların kostümlerinin hazırlanmasına katkı sağladı. Bu iş birliği ile “ileri dönüşüm” ve karbon ayak izinin azaltılması hedeflendi. MDTistanbul ve YARGICI’nın bu projesi, sürdürülebilirlik ve sanatın bir araya geldiği, değerli bir birliktelik oldu. Daha önce gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesiyle çevre ve iklim duyarlılığını vurgulayan MDTistanbul, Dans Adrenalin gecesine de bu hassasiyetle yaklaşıyor.

Işık tasarımını Taner Aydın’ın, kostüm ve dekor tasarımını Olcay Engin Kaymaz’ın üstlendiği Dans Adrenalin, 4 Kasım 2023 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi - Tiyatro Sahnesi’ndeki prömiyerinden sonra, 15-24 Kasım tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, 28 Kasım AKM Tiyatro Sahnesi, 2 Aralık Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve 12 Aralık’ta yeniden AKM Tiyatro Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

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