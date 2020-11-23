DANİMARKALI GRUP KALAHA, YENİ ALBÜM MÜJDESİNİ YENİ BİR TÜRKÇE ÇALIŞMAYLA DUYURDU!

Kalaha, 2021 Şubat ayında yayınlayacakları MYSTAFA isimli yeni albümlerinde yer alacak en yeni çalışması “Özgürüm Ben”i dinleyicilerinin beğenisine sundu.



Çalışma, temel hissiyatını Türk müziğinden alan ve Türk müziği çerçevesinde özgürlüğe duyulan saygı ve övgüyü anlatıyor. Kalaha grubu, dünyanın her yerinden müzikal esintiler alıp, müziğini olabildiğince geniş bir yelpazeye yaymaya çalışan bir grup.



“Özgürüm” ben çalışmasında ise türkçe saykodelik ve 70’lerin türkçe funk müziğine bir örnek sunuyor. “Özgürüm” ben ile ilgili grup üyelerinden Jens B. Christiansen (Rumpistol) şöyle diyor;

´´Uzun zamandır Kalaha normları içerisinde bir kaçış ve özgür olmak ile ilgili bir çalışma hayal ediyordum. Covid-19 virüsü yüzünden evde kapalı olmak zorunda kaldığımız 2 aylık sürecin başında, ne kadar kapalı duracağımızı bilmeyişimiz, yaşam alanımızın git gide küçülmeye başlaması aileme ve bana bir çeşit klostrofobi yaşattı. Bu tecrübenin verdiği duygularla birlikte yaptığım demoya Orhan Özgür Turan, bahsettiğim kaçış temalı konuyu ele alıp daha çok çift olarak yaşamaktan kaçma isteği üzerine bir Türkçe söz hazırladı”



Kalaha, bunun üzerine daha önce “Çok Küstüm” ve “Eymen” çalışmalarında birlikte çalıştığı Hilal Kaya’yla bu şarkıda da çalışmaya karar verdi. Hilal’in vokalistliği bir anda şarkıyı başka bir boyuta taşıdı. Şarkı Hilal’in vokalleriyle beraber, dünya üzerindeki kadınların en büyük sosyal problemi olan, toplumsal ve kültürel baskıdan kurtulma isteğini çağrıştırdı.

Hilal Kaya ise şarkıyla ilgili şunları söylüyor;



´´Şarkının, insanların sosyal ve kültürel baskıdan ötürü içinde tutmak zorunda olduğunu zannettiği ve bir çok gerçekle yüzleşmek ve onlardan kurtulmak yerine o gerçeklerle birlikte yaşamak zorunda kalmasına karşı bir isyanı anlatıyor. Her ne kadar bu durumlar Türkiye’de kadınların bir gerçeği gibi olmak duruma dönüşmüşse de tabulardan ve sosyal baskılardan nasibini alan kadınlar ve erkekler bir çok başka ülkede de bulunmakta”



Müzikal olarak Kalaha, dünyanın her yerinden yeni müzikal esintiler edinip yelpazesini çok geniş tutmaya çalışan bir grup. Danimarka dışında, özellikle Türkiye’de, daha önce yine Hilal Kaya ile birlikte yayınladıkları “Çok Küstüm” ve “Eymen” çalışmaları bir çok dijital ortamda, gazetelerde ve radyolarda yer alarak Kalaha adına bir sükse yapmış oldu. Ayrıca sözlerini Hilal Kaya’nın yazdığı Eymen isimli şarkıları Danimarka’da henüz sonuçlarının açıklanmadığı, Danimarka Müzik Ödülleri ''Roots'' kategorisinde yılın en iyi şarkısı adayı gösterildi. Kalaha, yeni şarkıları çıkmadan önce geçtiğimiz hafta Danimarka Müzik Ödülleri ''Jazz'' klasmanı ödül töreninde ilk defa “Özgürüm Ben” adlı çalışmalarını canlı söylediler.