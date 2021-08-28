‘DALİ’NİN KADINLARI’ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlantis Yapım işbirliği ile birbirinden değerli eserlerin sahnelendiği Turkcell Vadi Tiyatro Günleri, büyük bir hızla devam ediyor. Başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas ,Açelya Devrim Yılhan, Gülin İyigün, Melda Narin Güler’in paylaştığı, Erdi Işık’ın yazdığı, Ali Düşenkalkar'ın yönettiği “Dali'nin Kadınları” seyircisi ile buluştu.

Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo aynı anda sahnede. “Dali’nin Kadınları” her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getirdi. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldular.

Dali’nin Kadınları’ bu akşam tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. 2 saat süren oyun sonunda başarılı sahne performansları ile beğeni toplayan oyuncuları seyircisi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava kapılarını bu sezon tiyatro severlere açtı. Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi Açıkhava, Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi. Türkiye’deki en büyük sabit sahnesiyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi Açıkhava uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.

Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi Açıkhava, Türkiye’nin en yeni, ve en genç açık hava sahnesi. Türkiye’deki en büyük sabit sahneyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi Açıkhava uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.

İşte İstanbul’un en genç, en yeni, en kaliteli ve en ulaşılabilir açık hava sahnesi olan Turkcell Vadi Açıkhava’daki tiyatro günlerinin geri kalan programı…

3 Eylül- Vahşet Tanrısı

12 Eylül- Cimri

24 Eylül- Bir Baba Hamlet

Vahşet Tanrısı 3 Eylül

Celal Kadri Kınoğlu'nun yönettiği, başrollerinde Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen, Dolunay Soysert’in yer aldığı “Vahşet Tanrısı” izleyicisiyle buluşuyor.

"Hayal ettiğimiz kişiler olamadık.

Mutluluk taklidi yapan, özlemini duyduğumuz anne babalar olmaktan uzak yalnızlarız.

Ve bizi anlatan bu oyun müthiş komik öyle mi?

Evet."

Cimri 12 Eylül

Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir Cimri? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri “Cimri”de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

Bir Baba Hamlet 24 Eylül

İki oyuncu Shakespeare'in başyapıtı "Hamlet"i sahneye koymaya çalışırlar. Ancak hayaller "Hamlet", gerçekler "Bir Baba Hamlet"tir. Sebastian Seidel'in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi, Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu’nun başrollerinde ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan "Bir Baba Hamlet", tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor. "Ha unutmadan, Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda!"