ÇYDD Katkılarıyla Hazırlanan "Beyaz Dağın Çocukları" Belgeseli Gösterimi Gerçekleşti

Öğretmenlerin toplumsal gelişim üzerindeki önemini belirtmek ve bu konu üzerine farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açış konuşmasını gerçekleştiren ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Keşke size gönülden bir şekilde Öğretmenler Günü kutlu olsun diyebilseydim ancak maalesef kutlu olsun diyebileceğimiz şartlar henüz oluşmuş değil. Köy okullarında hala zor şartlar altında okuyan öğrencilerimiz var. Bu sebeple söyleyebilirim ki, cumhuriyete olan borcumuzu henüz ödeyebilmiş değiliz” şeklinde konuştu.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD yönetim kurulu üyeleri, şube temsilcileri ile birlikte çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açış konuşması ile başladı. Genel Başkan Yüksel konuşmasında, köy okullarındaki sorunlardan bahsederek “Bugün, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle burada toplandık. Keşke size gönülden bir şekilde öğretmenler günü kutlu olsun diyebilseydim ancak maalesef kutlu olsun diyebileceğimiz şartlar henüz oluşmuş değil. Her şeye rağmen ne mutlu bize ki, cumhuriyetimizin 100. yılına tanıklık edebildik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, cumhuriyetimizin 100. yılında birtakım etkinlikler gerçekleştirmeyi planladık ve bu etkinlikleri cumhuriyetimize armağan etmek istedik. Böyle düşünürken yolumuz öğretmenimiz, geçmiş dönem öğrencimiz ve mezunumuz Yalçın Çiftçi ile tekrardan kesişti. Yalçın öğretmenimizin gerçekleştirmeyi düşündüğü belgesel projesini aynı niyet ve istekle cumhuriyetimizin 100. yılına hediye etmek istedik. Teknoloji günümüzde her ne kadar gelişmiş olsa da belgeselde yer alan görüntüler günümüze ait. Köy okullarında hala zor şartlar altında okuyan öğrencilerimiz var. Bu sebeple söyleyebilirim ki, cumhuriyete olan borcumuzu henüz ödeyebilmiş değiliz” dedi.

Konuşmasında ÇYDD olarak cumhuriyet değerlerine bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüksel, “Unutulmaz Genel başkanımız Türkan Saylan, “Bizler devlet üniversitesini okuyarak meslek sahibi olduk, kendimize ailemize yeter olduk. Madem bizleri cumhuriyet okuttu, bizim de cumhuriyete borcumuz var demektir. Cumhuriyete olan borcumuzu ödemeliyiz” derdi. Türkan hoca hayatı boyunca cumhuriyete borcunu ödemek için çalıştı ve bizlere örnek oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 118 şubesi, şube başkanları, gönüllüleri, öğrencilere, bursiyerleri olarak hepimiz aynı amaçla çalışıyoruz. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Etkinlik, geçmiş dönem ÇYDD bursiyeri olan öğretmen Yalçın Çiftçi’nin Beyaz Dağın Çocukları adlı ödüllü belgeselinin Türkiye’deki ilk gösteriminin gerçekleştirilmesi nedeniyle de ayrı bir öneme sahipti. Belgesel gösteriminin ardından belgeselin yönetmenliğini üstlenen Yalçın Çiftçi ve belgeselde yer alan öğrenciler katılımcılarının sorularını cevapladı. Laik, çağdaş ve bilimsel eğitim sistemi için yapılması gerekenler ile öğretmenlik mesleğinin karşılaştığı sorunların tartışıldığı etkinliğin son bölümünde ise moderatörlüğünü ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel’in gerçekleştirdiği ve Halil İbrahim Algan ile Saadet Çiftçi Yolun öğretmenlerinin konuşmacı olarak katıldığı “Köyde Öğretmen ve Öğrenci Olmak” başlıklı bir panel düzenlendi.