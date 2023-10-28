Cumhuriyet’in 100. Yılı: Modern Sanatla Tarihi Kutlamalar

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Güzel sanatlarda başarı, devrimlerin başarısının en net kanıtıdır" sözünden ilham alarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında çağdaş sanat etkinlikleriyle unutulmaz bir kutlama hazırlıyoruz. Atatürk'ün Anadolu'yu işgalden kurtardıktan sonra kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Muasır Medeniyetler Seviyesini Aşma' vizyonunu hatırlatmayı hedefliyoruz.

Bodrum: Sanatın Kalbi

Bodrum Yarımadası'nda, Ocak ayına kadar sürecek etkinliklerle Cumhuriyet'in kültürel mirasını ve çağdaş sanattaki yeniliklerini yansıtıyoruz. Prof. Dr. Kıymet Giray'ın küratörlüğünde gerçekleşecek "Cumhuriyet’in Gururu Sanat Etkinlikleri", Bodrum'un zengin sanat ve kültür tarihine modern bir dokunuş getiriyor.

Sanatçılarımızın Işıltısıyla Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, ulusal ve uluslararası üne sahip sanatçılarımızın eserlerini ağırlayacak. Devrim Erbil, Mehmet Aksoy, Hanefi Yeter gibi isimlerin yanı sıra birçok değerli sanatçının çalışmaları bu merkezde sergilenecek.

Mausolos Sergi Salonu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin eserlerine ev sahipliği yapacak. Bu salon, Erol Turgut, Musa Köksal, Erhan Şengöl ve diğerlerinin eserleriyle renklenecek.

Artemisia Sergi Salonu’nda ise, “Cumhuriyet’in Gururu Etkinlikleri” kapsamında Burak Erim’in “Atatürk’ün İzindeyiz" temalı resim sergisi göz dolduracak.

Bodrum Heredot Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Cumhuriyetin 100. Yılında teknolojik gelişmeleri temsil eden sanatçıların Baret temalı eserleri, Ali ve Sezer Ak Koleksiyonu'nun bağışı olarak sergilenecek.